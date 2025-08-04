Moola Market (MOO) Nedir?

Moola Market is a non-custodial liquidity protocol that is democratizing access to yield and credit. Depositors earn compound interest which is paid for by borrowers who take over-collateralized loans, delegated loans, or flash loans.

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Moola Market (MOO) Kaynağı Resmi Websitesi

Moola Market (MOO) Token Ekonomisi

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