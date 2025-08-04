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Moon Tropica Fiyatı (CAH)

Listelenmedi

Moon Tropica (CAH) Canlı Fiyat Grafiği

$1,61
$1,61$1,61
-%3,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Moon Tropica (CAH) Fiyatı

Moon Tropica (CAH), şu anda 1,61 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,52M USD piyasa değerine sahiptir. CAH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Moon Tropica Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,91
Moon Tropica 24 saatlik fiyat değişimi
2,81M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Moon Tropica (CAH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Moon Tropica / USD fiyat değişimi, $ -0,065604467776464.
Son 30 gün içerisinde, Moon Tropica / USD fiyat değişimi, $ -0,0449714860.
Son 60 gün içerisinde, Moon Tropica / USD fiyat değişimi, $ -0,6862850400.
Son 90 gün içerisinde, Moon Tropica / USD fiyat değişimi, $ -0,263830553586722.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,065604467776464-%3,91
30 Gün$ -0,0449714860-%2,79
60 Gün$ -0,6862850400-%42,62
90 Gün$ -0,263830553586722-%14,07

Moon Tropica (CAH) Fiyat Analizi

En güncel Moon Tropica fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,6
$ 1,6$ 1,6

$ 1,74
$ 1,74$ 1,74

$ 53,6
$ 53,6$ 53,6

+%0,56

-%3,91

-%16,49

Moon Tropica (CAH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,52M
$ 4,52M$ 4,52M

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2,81M
2,81M 2,81M

Moon Tropica (CAH) Nedir?

Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.

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Moon Tropica (CAH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Moon Tropica (CAH) Token Ekonomisi

Moon Tropica (CAH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CAH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CAH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CAH / VND
42.367,15
1 CAH / AUD
A$2,4794
1 CAH / GBP
1,2075
1 CAH / EUR
1,3846
1 CAH / USD
$1,61
1 CAH / MYR
RM6,8103
1 CAH / TRY
65,4787
1 CAH / JPY
¥236,67
1 CAH / ARS
ARS$2.196,4425
1 CAH / RUB
128,3814
1 CAH / INR
141,1004
1 CAH / IDR
Rp26.393,4384
1 CAH / KRW
2.226,8232
1 CAH / PHP
92,3335
1 CAH / EGP
￡E.77,9884
1 CAH / BRL
R$8,9194
1 CAH / CAD
C$2,2057
1 CAH / BDT
196,0658
1 CAH / NGN
2.454,2679
1 CAH / UAH
67,1692
1 CAH / VES
Bs198,03
1 CAH / CLP
$1.558,48
1 CAH / PKR
Rs456,3384
1 CAH / KZT
869,3195
1 CAH / THB
฿52,2123
1 CAH / TWD
NT$48,0424
1 CAH / AED
د.إ5,9087
1 CAH / CHF
Fr1,288
1 CAH / HKD
HK$12,6224
1 CAH / MAD
.د.م14,5866
1 CAH / MXN
$30,3324
1 CAH / PLN
5,9409
1 CAH / RON
лв7,0518
1 CAH / SEK
kr15,5526
1 CAH / BGN
лв2,7209
1 CAH / HUF
Ft554,2103
1 CAH / CZK
34,1964
1 CAH / KWD
د.ك0,49105
1 CAH / ILS
5,474