MoonPrime Games (LUNAR) Nedir?

MoonPrime Games is a Web3 gaming ecosystem that aims to develop multiple blockchain-based games and related services. Their first game, "RONIN / Awakening", has been released, with additional titles "Z-DAY" and "OVERLORD" planned for future launch. The ecosystem utilizes the LUNAR token as its native cryptocurrency, which can be used for in-game rewards, voting, staking, and accessing other platform services. MoonPrime Games plans to expand beyond game development to offer a gaming magazine, game launcher, venture capital arm, and esports team. The project is self-funded and launched without pre-sales or venture capital backing.

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MoonPrime Games (LUNAR) Kaynağı Resmi Websitesi

MoonPrime Games (LUNAR) Token Ekonomisi

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