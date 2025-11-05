Morpheus AI Fiyatı (MOR)
-%0,13
-%7,42
-%18,49
-%18,49
Morpheus AI (MOR) canlı fiyatı $2,37. MOR, son 24 saat içinde en düşük $ 2,2 ve en yüksek $ 2,56 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 138,99, en düşük fiyatı ise $ 2,2 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MOR son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,42 ve son 7 günde -%18,49 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Morpheus AI piyasa değeri $ 13,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOR arzı 5,82M olup, toplam arzı 8145714.768736354. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,31M.
Gün içerisinde, Morpheus AI / USD fiyat değişimi, $ -0,189902130283899.
Son 30 gün içerisinde, Morpheus AI / USD fiyat değişimi, $ -0,9068871360.
Son 60 gün içerisinde, Morpheus AI / USD fiyat değişimi, $ -1,2372663210.
Son 90 gün içerisinde, Morpheus AI / USD fiyat değişimi, $ -2,676231241580999.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,189902130283899
|-%7,42
|30 Gün
|$ -0,9068871360
|-%38,26
|60 Gün
|$ -1,2372663210
|-%52,20
|90 Gün
|$ -2,676231241580999
|-%53,03
Morpheus is designed to incentivize the first peer-to-peer network of personal general purpose AIs that can execute Smart Contracts on behalf of a user, known as Smart Agents. Providing users open-source Smart Agents to connect to their wallets, Dapps, & smart contracts promises to open the world of Web3 to everyone.
The user’s Web3 wallet for key management & to sign recommended transactions when interacting with the Smart Agent. A Large Language Model trained on Web3 data including Blockchains, Wallets, Dapps, DAOs, & Smart Contracts. The SmartContractRank algorithm to score & recommend the best Smart Contracts to the user. Longterm memory of user data & connected applications stored locally or via decentralized cloud to provide a broader context to Smart Agent actions.
Finally, the average user can talk with their Smart Agent in normal language and have it understand the question and take an action based on their intent/approval. This moment is similar to how Google's search engine opened the early internet up to the general public through their easy to use web interface in the late 1990s.
To make Smart Agents accessible to everyone and increase decentralization of their infrastructure, we propose the development of the Morpheus network. The Morpheus network will include a fairly launched token (the "MOR" token) for incentivizing all four of the key contributors to the network. Namely, the community of builders creating interfaces, coders contributing to the Morpheus software/agents, capital providers adding liquidity and those supplying computation, storage and bandwidth. It has been well shown by the history of Bitcoin and Ethereum that free & open competition for scarce digital tokens can provide scalable infrastructure for a public blockchain over long periods of time.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Morpheus AI (MOR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Morpheus AI (MOR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Morpheus AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Morpheus AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Morpheus AI (MOR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|11-04 17:22:15
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
|11-04 15:40:43
|Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
|11-04 13:21:37
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
|11-04 05:28:00
|Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
|11-04 03:53:00
|Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
|11-03 17:18:56
|Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Bugünün en fazla yükselenleri
PlayMindProtocol
PMIND
+%1.576,01
Momentum
MMT
+%781,13
Memealchemy
MEAL
+%311,59
Datasoul
DATASOUL
+%150,62
JUICY
JUICY
+%128,39