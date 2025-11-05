Morpheus AI (MOR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 2,2 $ 2,2 $ 2,2 24 sa Düşük $ 2,56 $ 2,56 $ 2,56 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 2,2$ 2,2 $ 2,2 24 sa Yüksek $ 2,56$ 2,56 $ 2,56 Tüm Zamanların En Yükseği $ 138,99$ 138,99 $ 138,99 En Düşük Fiyat $ 2,2$ 2,2 $ 2,2 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,13 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,42 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,49 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,49

Morpheus AI (MOR) canlı fiyatı $2,37. MOR, son 24 saat içinde en düşük $ 2,2 ve en yüksek $ 2,56 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 138,99, en düşük fiyatı ise $ 2,2 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MOR son bir saatte -%0,13 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,42 ve son 7 günde -%18,49 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Morpheus AI (MOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,79M$ 13,79M $ 13,79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,31M$ 19,31M $ 19,31M Dolaşım Arzı 5,82M 5,82M 5,82M Toplam Arz 8.145.714,768736354 8.145.714,768736354 8.145.714,768736354

Şu anki Morpheus AI piyasa değeri $ 13,79M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOR arzı 5,82M olup, toplam arzı 8145714.768736354. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,31M.