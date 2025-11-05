BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı MPOOL fiyatı 0,0029982 USD. MULT POOL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MULT POOL fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı MPOOL fiyatı 0,0029982 USD. MULT POOL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MULT POOL fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

MULT POOL Hakkında Daha Fazla Bilgi

MULT POOL Fiyat Bilgileri

MULT POOL Nedir

MULT POOL Resmi Websitesi

MULT POOL Token Ekonomisi

MULT POOL Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

MPOOL Logosu

MPOOL Fiyatı (MULT POOL)

Listelenmedi

1 MULT POOL / USD Canlı Fiyatı:

$0,0029982
$0,0029982$0,0029982
+%13,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
MPOOL (MULT POOL) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:10:34 (UTC+8)

MPOOL (MULT POOL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,002632
$ 0,002632$ 0,002632
24 sa Düşük
$ 0,00299817
$ 0,00299817$ 0,00299817
24 sa Yüksek

$ 0,002632
$ 0,002632$ 0,002632

$ 0,00299817
$ 0,00299817$ 0,00299817

$ 0,00299817
$ 0,00299817$ 0,00299817

$ 0,00187809
$ 0,00187809$ 0,00187809

+%0,11

+%13,91

+%34,21

+%34,21

MPOOL (MULT POOL) canlı fiyatı $0,0029982. MULT POOL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,002632 ve en yüksek $ 0,00299817 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MULT POOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00299817, en düşük fiyatı ise $ 0,00187809 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MULT POOL son bir saatte +%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,91 ve son 7 günde +%34,21 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MPOOL (MULT POOL) Piyasa Bilgileri

$ 267,41K
$ 267,41K$ 267,41K

--
----

$ 267,41K
$ 267,41K$ 267,41K

89,19M
89,19M 89,19M

89.191.889,40402564
89.191.889,40402564 89.191.889,40402564

Şu anki MPOOL piyasa değeri $ 267,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MULT POOL arzı 89,19M olup, toplam arzı 89191889.40402564. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 267,41K.

MPOOL (MULT POOL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MPOOL / USD fiyat değişimi, $ +0,00036608.
Son 30 gün içerisinde, MPOOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MPOOL / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MPOOL / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00036608+%13,91
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MPOOL (MULT POOL) Nedir?

Multpool (MPool) is a project that aims to create a solid and dynamic economy based on disruptive economic systems. MPool was designed to operate in an environment of scarcity since its launch, generating balanced demand and controlled supply, resulting in a rational deflationary process. In addition, Multpool (MPool) aims to generate a unique benefit for its token holders, which is the exchange for high-value cryptocurrencies on the market.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MPOOL (MULT POOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

MPOOL Fiyat Tahmini (USD)

MPOOL (MULT POOL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MPOOL (MULT POOL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MPOOL için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MPOOL fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MULT POOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

MPOOL (MULT POOL) Token Ekonomisi

MPOOL (MULT POOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MULT POOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MPOOL (MULT POOL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü MPOOL (MULT POOL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MULT POOL fiyatı, 0,0029982 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MULT POOL / USD güncel fiyatı nedir?
MULT POOL / USD güncel fiyatı $ 0,0029982. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MPOOL varlığının piyasa değeri nedir?
MULT POOL piyasa değeri $ 267,41K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MULT POOL arzı nedir?
Dolaşımdaki MULT POOL arzı, 89,19M USD.
MULT POOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MULT POOL, ATH fiyatı olan 0,00299817 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MULT POOL fiyatı (ATL) nedir?
MULT POOL, ATL fiyatı olan 0,00187809 USD değerine düştü.
MULT POOL işlem hacmi nedir?
MULT POOL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MULT POOL bu yıl daha da yükselir mi?
MULT POOL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MULT POOL fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:10:34 (UTC+8)

MPOOL (MULT POOL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.624,85
$101.624,85$101.624,85

-%1,50

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.319,38
$3.319,38$3.319,38

-%5,35

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,00
$157,00$157,00

-%2,77

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9998
$0,9998$0,9998

-%0,03

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2341
$2,2341$2,2341

-%2,10

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.624,85
$101.624,85$101.624,85

-%1,50

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.319,38
$3.319,38$3.319,38

-%5,35

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,00
$157,00$157,00

-%2,77

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2341
$2,2341$2,2341

-%2,10

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16456
$0,16456$0,16456

+%0,38

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,27311
$0,27311$0,27311

+%1.680,37

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,4000
$1,4000$1,4000

+%833,33

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000284
$0,0000000000000000000000000284$0,0000000000000000000000000284

+%311,59

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000034522
$0,0000000034522$0,0000000034522

+%146,55

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$0,1431
$0,1431$0,1431

+%118,47