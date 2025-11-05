MPOOL (MULT POOL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,002632 $ 0,002632 $ 0,002632 24 sa Düşük $ 0,00299817 $ 0,00299817 $ 0,00299817 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,002632$ 0,002632 $ 0,002632 24 sa Yüksek $ 0,00299817$ 0,00299817 $ 0,00299817 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00299817$ 0,00299817 $ 0,00299817 En Düşük Fiyat $ 0,00187809$ 0,00187809 $ 0,00187809 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%13,91 Fiyat Değişimi (7 G) +%34,21 Fiyat Değişimi (7 G) +%34,21

MPOOL (MULT POOL) canlı fiyatı $0,0029982. MULT POOL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,002632 ve en yüksek $ 0,00299817 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MULT POOL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00299817, en düşük fiyatı ise $ 0,00187809 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MULT POOL son bir saatte +%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,91 ve son 7 günde +%34,21 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MPOOL (MULT POOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 267,41K$ 267,41K $ 267,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 267,41K$ 267,41K $ 267,41K Dolaşım Arzı 89,19M 89,19M 89,19M Toplam Arz 89.191.889,40402564 89.191.889,40402564 89.191.889,40402564

Şu anki MPOOL piyasa değeri $ 267,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MULT POOL arzı 89,19M olup, toplam arzı 89191889.40402564. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 267,41K.