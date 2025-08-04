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Muse DAO Fiyatı (MUSE)

Listelenmedi

Muse DAO (MUSE) Canlı Fiyat Grafiği

$8,23
$8,23$8,23
-%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Muse DAO (MUSE) Fiyatı

Muse DAO (MUSE), şu anda 8,23 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,82M USD piyasa değerine sahiptir. MUSE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Muse DAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,70
Muse DAO 24 saatlik fiyat değişimi
829,13K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Muse DAO (MUSE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Muse DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,142438165561181.
Son 30 gün içerisinde, Muse DAO / USD fiyat değişimi, $ +1,1236015730.
Son 60 gün içerisinde, Muse DAO / USD fiyat değişimi, $ -0,4493711680.
Son 90 gün içerisinde, Muse DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,274394649953841.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,142438165561181-%1,70
30 Gün$ +1,1236015730+%13,65
60 Gün$ -0,4493711680-%5,46
90 Gün$ +0,274394649953841+%3,45

Muse DAO (MUSE) Fiyat Analizi

En güncel Muse DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 8,22
$ 8,22$ 8,22

$ 8,53
$ 8,53$ 8,53

$ 124,14
$ 124,14$ 124,14

+%0,03

-%1,70

-%4,52

Muse DAO (MUSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,82M
$ 6,82M$ 6,82M

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829,13K
829,13K 829,13K

Muse DAO (MUSE) Nedir?

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Muse DAO (MUSE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Muse DAO (MUSE) Token Ekonomisi

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MUSE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MUSE / VND
216.572,45
1 MUSE / AUD
A$12,6742
1 MUSE / GBP
6,1725
1 MUSE / EUR
7,0778
1 MUSE / USD
$8,23
1 MUSE / MYR
RM34,8129
1 MUSE / TRY
334,7141
1 MUSE / JPY
¥1.209,81
1 MUSE / ARS
ARS$11.227,7775
1 MUSE / RUB
656,2602
1 MUSE / INR
721,2772
1 MUSE / IDR
Rp134.918,0112
1 MUSE / KRW
11.383,0776
1 MUSE / PHP
471,9905
1 MUSE / EGP
￡E.398,6612
1 MUSE / BRL
R$45,5942
1 MUSE / CAD
C$11,2751
1 MUSE / BDT
1.002,2494
1 MUSE / NGN
12.545,7297
1 MUSE / UAH
343,3556
1 MUSE / VES
Bs1.012,29
1 MUSE / CLP
$7.966,64
1 MUSE / PKR
Rs2.332,7112
1 MUSE / KZT
4.443,7885
1 MUSE / THB
฿266,8989
1 MUSE / TWD
NT$245,5832
1 MUSE / AED
د.إ30,2041
1 MUSE / CHF
Fr6,584
1 MUSE / HKD
HK$64,5232
1 MUSE / MAD
.د.م74,5638
1 MUSE / MXN
$155,0532
1 MUSE / PLN
30,3687
1 MUSE / RON
лв36,0474
1 MUSE / SEK
kr79,5018
1 MUSE / BGN
лв13,9087
1 MUSE / HUF
Ft2.833,0129
1 MUSE / CZK
174,8052
1 MUSE / KWD
د.ك2,51015
1 MUSE / ILS
27,982