Bugünkü Mustang Fiyatı

Bugünkü Mustang (MUST) fiyatı $ 0,997219 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MUST / USD dönüşüm oranı MUST başına $ 0,997219 şeklindedir.

Mustang, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.574.255 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,59M MUST şeklindedir. Son 24 saat içinde MUST, $ 0,997026 (en düşük) ile $ 0,997228 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,998253 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,991139 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MUST, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mustang (MUST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,57M$ 5,57M $ 5,57M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,57M$ 5,57M $ 5,57M Dolaşım Arzı 5,59M 5,59M 5,59M Toplam Arz 5.589.799,383185185 5.589.799,383185185 5.589.799,383185185

