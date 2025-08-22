MUTE Hakkında Daha Fazla Bilgi

MUTE SWAP by Virtuals Logosu

MUTE SWAP by Virtuals Fiyatı (MUTE)

Listelenmedi

1 MUTE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00370864
-%31,901D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:48:20 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0033193
24 sa Düşük
$ 0,00622007
24 sa Yüksek

$ 0,0033193
$ 0,00622007
$ 0,00623595
$ 0,0033193
-%6,77

-%28,37

--

--

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) canlı fiyatı $0,00385929. MUTE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0033193 ve en yüksek $ 0,00622007 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MUTE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00623595, en düşük fiyatı ise $ 0,0033193 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MUTE son bir saatte -%6,77 değişim gösterdi, 24 saatte -%28,37 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Piyasa Bilgileri

$ 1,53M
--
$ 3,83M
400,00M
1.000.000.000,0
Şu anki MUTE SWAP by Virtuals piyasa değeri $ 1,53M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUTE arzı 400,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,83M.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MUTE SWAP by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,001528808954279654.
Son 30 gün içerisinde, MUTE SWAP by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MUTE SWAP by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MUTE SWAP by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001528808954279654-%28,37
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Nedir?

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Kaynağı

Resmi Websitesi

MUTE SWAP by Virtuals Fiyat Tahmini (USD)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MUTE SWAP by Virtuals için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MUTE SWAP by Virtuals fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MUTE Varlığından Yerel Para Birimlerine

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Token Ekonomisi

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MUTE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MUTE fiyatı, 0,00385929 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MUTE / USD güncel fiyatı nedir?
MUTE / USD güncel fiyatı $ 0,00385929. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MUTE SWAP by Virtuals varlığının piyasa değeri nedir?
MUTE piyasa değeri $ 1,53M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MUTE arzı nedir?
Dolaşımdaki MUTE arzı, 400,00M USD.
MUTE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MUTE, ATH fiyatı olan 0,00623595 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MUTE fiyatı (ATL) nedir?
MUTE, ATL fiyatı olan 0,0033193 USD değerine düştü.
MUTE işlem hacmi nedir?
MUTE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MUTE bu yıl daha da yükselir mi?
MUTE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MUTE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:48:20 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Önemli Sektör Güncellemeleri

