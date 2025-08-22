MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0033193 $ 0,0033193 $ 0,0033193 24 sa Düşük $ 0,00622007 $ 0,00622007 $ 0,00622007 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0033193$ 0,0033193 $ 0,0033193 24 sa Yüksek $ 0,00622007$ 0,00622007 $ 0,00622007 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00623595$ 0,00623595 $ 0,00623595 En Düşük Fiyat $ 0,0033193$ 0,0033193 $ 0,0033193 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,77 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%28,37 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) canlı fiyatı $0,00385929. MUTE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0033193 ve en yüksek $ 0,00622007 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MUTE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00623595, en düşük fiyatı ise $ 0,0033193 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MUTE son bir saatte -%6,77 değişim gösterdi, 24 saatte -%28,37 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,53M$ 1,53M $ 1,53M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,83M$ 3,83M $ 3,83M Dolaşım Arzı 400,00M 400,00M 400,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki MUTE SWAP by Virtuals piyasa değeri $ 1,53M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUTE arzı 400,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,83M.