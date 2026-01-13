Bugünkü Mystery Fiyatı

Bugünkü Mystery (MYSTERY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,01 değişim gösterdi. Mevcut MYSTERY / USD dönüşüm oranı MYSTERY başına $ 0 şeklindedir.

Mystery, şu anda piyasa değeri açısından $ 286.782 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69T MYSTERY şeklindedir. Son 24 saat içinde MYSTERY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MYSTERY, son bir saatte -%0,71 ve son 7 günde -%0,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mystery (MYSTERY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 286,78K$ 286,78K $ 286,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 286,78K$ 286,78K $ 286,78K Dolaşım Arzı 420,69T 420,69T 420,69T Toplam Arz 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

