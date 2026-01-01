Bugünkü N3on Fiyatı

Bugünkü N3on (N3ON) fiyatı $ 0,00155457 olup, son 24 saatte % 6,49 değişim gösterdi. Mevcut N3ON / USD dönüşüm oranı N3ON başına $ 0,00155457 şeklindedir.

N3on, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.554.567 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M N3ON şeklindedir. Son 24 saat içinde N3ON, $ 0,00142658 (en düşük) ile $ 0,0015559 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03543549 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0014203 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, N3ON, son bir saatte +%7,53 ve son 7 günde +%4,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

N3on (N3ON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.549,972947 999.999.549,972947 999.999.549,972947

Şu anki N3on piyasa değeri $ 1,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki N3ON arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999549.972947. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,55M.