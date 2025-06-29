naiive (NAIIVE) Nedir?

$NAIIVE on BSC. Born from cats, powered by BSC meme's, led by CZ. CZ followed the official X account of naiive . No VC, no roadmap, just pure meme energy and feline cat. If you know, you know. $NAIIVE isn’t just a coin — it’s BSC's meme onchain favorite pet. The meme coin is called "naiive" and is associated with an NFT project named "naiive cats." The project was launched on OpenSea and features 10,000 virtual cats. Strong community and leaded by legend bull_bnb

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naiive (NAIIVE) Token Ekonomisi

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