Nakama Coin Fiyatı (NAKAMA)
+%0,03
-%3,87
--
--
Nakama Coin (NAKAMA) canlı fiyatı $0,00007275. NAKAMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007187 ve en yüksek $ 0,00007577 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NAKAMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007657, en düşük fiyatı ise $ 0,00007187 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, NAKAMA son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,87 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Nakama Coin piyasa değeri $ 436,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NAKAMA arzı 6,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 727,49K.
Gün içerisinde, Nakama Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nakama Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nakama Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nakama Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%3,87
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.
