Bugünkü canlı Nakama Coin fiyatı 0,00007275 USD. NAKAMA / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. NAKAMA fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

Nakama Coin Fiyatı (NAKAMA)

1 NAKAMA / USD Canlı Fiyatı:

Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Nakama Coin (NAKAMA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:15 (UTC+8)

Nakama Coin (NAKAMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,03

-%3,87

--

--

Nakama Coin (NAKAMA) canlı fiyatı $0,00007275. NAKAMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007187 ve en yüksek $ 0,00007577 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NAKAMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007657, en düşük fiyatı ise $ 0,00007187 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NAKAMA son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,87 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nakama Coin (NAKAMA) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Nakama Coin piyasa değeri $ 436,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NAKAMA arzı 6,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 727,49K.

Nakama Coin (NAKAMA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Nakama Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nakama Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nakama Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nakama Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,87
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nakama Coin (NAKAMA) Nedir?

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Nakama Coin (NAKAMA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nakama Coin Fiyat Tahmini (USD)

Nakama Coin (NAKAMA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Nakama Coin (NAKAMA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Nakama Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Nakama Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NAKAMA Varlığından Yerel Para Birimlerine

Nakama Coin (NAKAMA) Token Ekonomisi

Nakama Coin (NAKAMA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NAKAMA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nakama Coin (NAKAMA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Nakama Coin (NAKAMA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NAKAMA fiyatı, 0,00007275 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NAKAMA / USD güncel fiyatı nedir?
NAKAMA / USD güncel fiyatı $ 0,00007275. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Nakama Coin varlığının piyasa değeri nedir?
NAKAMA piyasa değeri $ 436,49K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NAKAMA arzı nedir?
Dolaşımdaki NAKAMA arzı, 6,00B USD.
NAKAMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NAKAMA, ATH fiyatı olan 0,00007657 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NAKAMA fiyatı (ATL) nedir?
NAKAMA, ATL fiyatı olan 0,00007187 USD değerine düştü.
NAKAMA işlem hacmi nedir?
NAKAMA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NAKAMA bu yıl daha da yükselir mi?
NAKAMA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NAKAMA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:22:15 (UTC+8)

Nakama Coin (NAKAMA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-19 11:35:00Sektör Haberleri
MetaMask 確認代幣發行，母公司執行長表示將「比預期更早」推出
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.