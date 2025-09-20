Nakama Coin (NAKAMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007187 $ 0,00007187 $ 0,00007187 24 sa Düşük $ 0,00007577 $ 0,00007577 $ 0,00007577 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007187$ 0,00007187 $ 0,00007187 24 sa Yüksek $ 0,00007577$ 0,00007577 $ 0,00007577 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00007657$ 0,00007657 $ 0,00007657 En Düşük Fiyat $ 0,00007187$ 0,00007187 $ 0,00007187 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,87 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Nakama Coin (NAKAMA) canlı fiyatı $0,00007275. NAKAMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007187 ve en yüksek $ 0,00007577 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NAKAMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00007657, en düşük fiyatı ise $ 0,00007187 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NAKAMA son bir saatte +%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,87 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nakama Coin (NAKAMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 436,49K$ 436,49K $ 436,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 727,49K$ 727,49K $ 727,49K Dolaşım Arzı 6,00B 6,00B 6,00B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Nakama Coin piyasa değeri $ 436,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NAKAMA arzı 6,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 727,49K.