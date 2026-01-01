Bugünkü Nakamigo Fiyatı

Bugünkü Nakamigo (MEEGSTR) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 33,26 değişim gösterdi. Mevcut MEEGSTR / USD dönüşüm oranı MEEGSTR başına $ 0 şeklindedir.

Nakamigo, şu anda piyasa değeri açısından $ 723.661 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 974,83M MEEGSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde MEEGSTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEEGSTR, son bir saatte -%0,46 ve son 7 günde +%47,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nakamigo (MEEGSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 723,66K$ 723,66K $ 723,66K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 723,66K$ 723,66K $ 723,66K Dolaşım Arzı 974,83M 974,83M 974,83M Toplam Arz 974.826.635,4666812 974.826.635,4666812 974.826.635,4666812

Şu anki Nakamigo piyasa değeri $ 723,66K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEEGSTR arzı 974,83M olup, toplam arzı 974826635.4666812. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 723,66K.