Bugünkü NakamotoStrategy Fiyatı

Bugünkü NakamotoStrategy (NAKASTR) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,01 değişim gösterdi. Mevcut NAKASTR / USD dönüşüm oranı NAKASTR başına $ 0 şeklindedir.

NakamotoStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 327.248 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B NAKASTR şeklindedir. Son 24 saat içinde NAKASTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NAKASTR, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%12,50 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NakamotoStrategy (NAKASTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 327,25K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 327,25K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

