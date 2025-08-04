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NAOS Finance Fiyatı (NAOS)

Listelenmedi

NAOS Finance (NAOS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00254188
$0,00254188$0,00254188
+%3,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü NAOS Finance (NAOS) Fiyatı

NAOS Finance (NAOS), şu anda 0,00254188 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 214,09K USD piyasa değerine sahiptir. NAOS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

NAOS Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,74
NAOS Finance 24 saatlik fiyat değişimi
84,22M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında NAOS Finance (NAOS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, NAOS Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, NAOS Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0007746236.
Son 60 gün içerisinde, NAOS Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0004718997.
Son 90 gün içerisinde, NAOS Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0009689833635834462.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,74
30 Gün$ +0,0007746236+%30,47
60 Gün$ +0,0004718997+%18,56
90 Gün$ +0,0009689833635834462+%61,61

NAOS Finance (NAOS) Fiyat Analizi

En güncel NAOS Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00242746
$ 0,00242746$ 0,00242746

$ 0,00254208
$ 0,00254208$ 0,00254208

$ 3,44
$ 3,44$ 3,44

+%1,22

+%3,74

-%6,64

NAOS Finance (NAOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 214,09K
$ 214,09K$ 214,09K

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84,22M
84,22M 84,22M

NAOS Finance (NAOS) Nedir?

NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.

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NAOS Finance (NAOS) Kaynağı

Resmi Websitesi

NAOS Finance (NAOS) Token Ekonomisi

NAOS Finance (NAOS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NAOS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NAOS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NAOS / VND
66,8895722
1 NAOS / AUD
A$0,0039144952
1 NAOS / GBP
0,00190641
1 NAOS / EUR
0,0021860168
1 NAOS / USD
$0,00254188
1 NAOS / MYR
RM0,0107521524
1 NAOS / TRY
0,1033782596
1 NAOS / JPY
¥0,37365636
1 NAOS / ARS
ARS$3,4442728188
1 NAOS / RUB
0,2031470496
1 NAOS / INR
0,2236346024
1 NAOS / IDR
Rp41,6701572672
1 NAOS / KRW
3,5206054752
1 NAOS / PHP
0,1457513992
1 NAOS / EGP
￡E.0,123154086
1 NAOS / BRL
R$0,01398034
1 NAOS / CAD
C$0,0034823756
1 NAOS / BDT
0,3095501464
1 NAOS / NGN
3,8748164532
1 NAOS / UAH
0,1060472336
1 NAOS / VES
Bs0,317735
1 NAOS / CLP
$2,45799796
1 NAOS / PKR
Rs0,7200637664
1 NAOS / KZT
1,372488106
1 NAOS / THB
฿0,0823060744
1 NAOS / TWD
NT$0,0759259556
1 NAOS / AED
د.إ0,0093286996
1 NAOS / CHF
Fr0,002033504
1 NAOS / HKD
HK$0,0199283392
1 NAOS / MAD
.د.م0,0230294328
1 NAOS / MXN
$0,0478890192
1 NAOS / PLN
0,0093795372
1 NAOS / RON
лв0,0111334344
1 NAOS / SEK
kr0,0245799796
1 NAOS / BGN
лв0,0042957772
1 NAOS / HUF
Ft0,8771011128
1 NAOS / CZK
0,0540403688
1 NAOS / KWD
د.ك0,0007752734
1 NAOS / ILS
0,0086678108