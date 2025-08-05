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Nash Smart Finance Fiyatı (NASF)

Listelenmedi

Nash Smart Finance (NASF) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01292187
$0,01292187$0,01292187
+%1,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nash Smart Finance (NASF) Fiyatı

Nash Smart Finance (NASF), şu anda 0,0129219 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 129,21K USD piyasa değerine sahiptir. NASF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nash Smart Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,31
Nash Smart Finance 24 saatlik fiyat değişimi
10,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nash Smart Finance (NASF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nash Smart Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,00016703.
Son 30 gün içerisinde, Nash Smart Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0037389672.
Son 60 gün içerisinde, Nash Smart Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0146160192.
Son 90 gün içerisinde, Nash Smart Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00016703+%1,31
30 Gün$ +0,0037389672+%28,94
60 Gün$ +0,0146160192+%113,11
90 Gün$ 0--

Nash Smart Finance (NASF) Fiyat Analizi

En güncel Nash Smart Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01271379
$ 0,01271379$ 0,01271379

$ 0,01293531
$ 0,01293531$ 0,01293531

$ 0,01480728
$ 0,01480728$ 0,01480728

+%0,05

+%1,31

-%7,49

Nash Smart Finance (NASF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 129,21K
$ 129,21K$ 129,21K

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10,00M
10,00M 10,00M

Nash Smart Finance (NASF) Nedir?

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

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Nash Smart Finance (NASF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Nash Smart Finance (NASF) Token Ekonomisi

Nash Smart Finance (NASF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NASF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

NASF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NASF / VND
340,0397985
1 NASF / AUD
A$0,019899726
1 NASF / GBP
0,009691425
1 NASF / EUR
0,011112834
1 NASF / USD
$0,0129219
1 NASF / MYR
RM0,054659637
1 NASF / TRY
0,525146016
1 NASF / JPY
¥1,8865974
1 NASF / ARS
ARS$17,533080015
1 NASF / RUB
1,031426058
1 NASF / INR
1,135318134
1 NASF / IDR
Rp211,834392336
1 NASF / KRW
17,897348376
1 NASF / PHP
0,741070965
1 NASF / EGP
￡E.0,625936836
1 NASF / BRL
R$0,071328888
1 NASF / CAD
C$0,017703003
1 NASF / BDT
1,573628982
1 NASF / NGN
19,698015141
1 NASF / UAH
0,539101668
1 NASF / VES
Bs1,6281594
1 NASF / CLP
$12,4825554
1 NASF / PKR
Rs3,653279568
1 NASF / KZT
6,977179905
1 NASF / THB
฿0,418281903
1 NASF / TWD
NT$0,386106372
1 NASF / AED
د.إ0,047423373
1 NASF / CHF
Fr0,01033752
1 NASF / HKD
HK$0,101436915
1 NASF / MAD
.د.م0,117201633
1 NASF / MXN
$0,244353129
1 NASF / PLN
0,047681811
1 NASF / RON
лв0,056597922
1 NASF / SEK
kr0,124825554
1 NASF / BGN
лв0,021838011
1 NASF / HUF
Ft4,457280186
1 NASF / CZK
0,274331937
1 NASF / KWD
د.ك0,0039411795
1 NASF / ILS
0,044063679