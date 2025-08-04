Navigate Fiyatı (NVG8)
Navigate (NVG8), şu anda 0,00610002 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 856,81K USD piyasa değerine sahiptir. NVG8 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Navigate / USD fiyat değişimi, $ +0,00024044.
Son 30 gün içerisinde, Navigate / USD fiyat değişimi, $ -0,0005693911.
Son 60 gün içerisinde, Navigate / USD fiyat değişimi, $ -0,0019263857.
Son 90 gün içerisinde, Navigate / USD fiyat değişimi, $ -0,0001214612573032525.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00024044
|+%4,10
|30 Gün
|$ -0,0005693911
|-%9,33
|60 Gün
|$ -0,0019263857
|-%31,57
|90 Gün
|$ -0,0001214612573032525
|-%1,95
En güncel Navigate fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,40
+%4,10
-%17,39
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.
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|1 NVG8 / VND
₫160,5220263
|1 NVG8 / AUD
A$0,0093940308
|1 NVG8 / GBP
￡0,004575015
|1 NVG8 / EUR
€0,0052460172
|1 NVG8 / USD
$0,00610002
|1 NVG8 / MYR
RM0,0258030846
|1 NVG8 / TRY
₺0,2480878134
|1 NVG8 / JPY
¥0,89670294
|1 NVG8 / ARS
ARS$8,2655881002
|1 NVG8 / RUB
₽0,4875135984
|1 NVG8 / INR
₹0,5366797596
|1 NVG8 / IDR
Rp100,0003118688
|1 NVG8 / KRW
₩8,4487717008
|1 NVG8 / PHP
₱0,3497751468
|1 NVG8 / EGP
￡E.0,295545969
|1 NVG8 / BRL
R$0,03355011
|1 NVG8 / CAD
C$0,0083570274
|1 NVG8 / BDT
৳0,7428604356
|1 NVG8 / NGN
₦9,2988094878
|1 NVG8 / UAH
₴0,2544928344
|1 NVG8 / VES
Bs0,7625025
|1 NVG8 / CLP
$5,89871934
|1 NVG8 / PKR
Rs1,7280136656
|1 NVG8 / KZT
₸3,293705799
|1 NVG8 / THB
฿0,1975186476
|1 NVG8 / TWD
NT$0,1822075974
|1 NVG8 / AED
د.إ0,0223870734
|1 NVG8 / CHF
Fr0,004880016
|1 NVG8 / HKD
HK$0,0478241568
|1 NVG8 / MAD
.د.م0,0552661812
|1 NVG8 / MXN
$0,1149243768
|1 NVG8 / PLN
zł0,0225090738
|1 NVG8 / RON
лв0,0267180876
|1 NVG8 / SEK
kr0,0589871934
|1 NVG8 / BGN
лв0,0103090338
|1 NVG8 / HUF
Ft2,1048729012
|1 NVG8 / CZK
Kč0,1296864252
|1 NVG8 / KWD
د.ك0,0018605061
|1 NVG8 / ILS
₪0,0208010682