Bugünkü NBA TROLLBOY Fiyatı

Bugünkü NBA TROLLBOY (TROLLBOY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 5,71 değişim gösterdi. Mevcut TROLLBOY / USD dönüşüm oranı TROLLBOY başına $ 0 şeklindedir.

NBA TROLLBOY, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.089,36 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 984,27M TROLLBOY şeklindedir. Son 24 saat içinde TROLLBOY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TROLLBOY, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde -%19,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NBA TROLLBOY (TROLLBOY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,09K$ 11,09K $ 11,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,09K$ 11,09K $ 11,09K Dolaşım Arzı 984,27M 984,27M 984,27M Toplam Arz 984.268.132,971186 984.268.132,971186 984.268.132,971186

