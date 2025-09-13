NDQ666 (NDQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00784901 $ 0,00784901 $ 0,00784901 24 sa Düşük $ 0,00865266 $ 0,00865266 $ 0,00865266 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00784901$ 0,00784901 $ 0,00784901 24 sa Yüksek $ 0,00865266$ 0,00865266 $ 0,00865266 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01493116$ 0,01493116 $ 0,01493116 En Düşük Fiyat $ 0,00622739$ 0,00622739 $ 0,00622739 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,54 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%8,34 Fiyat Değişimi (7 G) +%26,78 Fiyat Değişimi (7 G) +%26,78

NDQ666 (NDQ) canlı fiyatı $0,00850351. NDQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00784901 ve en yüksek $ 0,00865266 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NDQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01493116, en düşük fiyatı ise $ 0,00622739 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NDQ son bir saatte -%0,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%8,34 ve son 7 günde +%26,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NDQ666 (NDQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,56M$ 8,56M $ 8,56M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,56M$ 8,56M $ 8,56M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki NDQ666 piyasa değeri $ 8,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NDQ arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,56M.