NEMA (NEMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00086067 $ 0,00086067 $ 0,00086067 24 sa Düşük $ 0,00104212 $ 0,00104212 $ 0,00104212 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00086067$ 0,00086067 $ 0,00086067 24 sa Yüksek $ 0,00104212$ 0,00104212 $ 0,00104212 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00129241$ 0,00129241 $ 0,00129241 En Düşük Fiyat $ 0,00085524$ 0,00085524 $ 0,00085524 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,57 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,30 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

NEMA (NEMA) canlı fiyatı $0,00087902. NEMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00086067 ve en yüksek $ 0,00104212 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NEMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00129241, en düşük fiyatı ise $ 0,00085524 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NEMA son bir saatte -%1,57 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,30 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NEMA (NEMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 828,09K$ 828,09K $ 828,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 872,48K$ 872,48K $ 872,48K Dolaşım Arzı 942,06M 942,06M 942,06M Toplam Arz 992.561.102,481238 992.561.102,481238 992.561.102,481238

Şu anki NEMA piyasa değeri $ 828,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEMA arzı 942,06M olup, toplam arzı 992561102.481238. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 872,48K.