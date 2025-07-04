Neonet AI (NEONET) Nedir?

NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions. As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.

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Neonet AI (NEONET) Kaynağı Resmi Websitesi

Neonet AI (NEONET) Token Ekonomisi

Neonet AI (NEONET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NEONET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!