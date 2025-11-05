NeonNeko (NEKO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0, 24 sa Yüksek $ 0. Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,170115. En Düşük Fiyat $ 0. Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,21. Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,94. Fiyat Değişimi (7 G) -%6,94.

NeonNeko (NEKO) canlı fiyatı --. NEKO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NEKO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,170115, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NEKO son bir saatte +%4,21 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,94 ve son 7 günde -%6,94 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NeonNeko (NEKO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 52,99K. Hacim (24 Sa) --. Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,99K. Dolaşım Arzı 2,00B. Toplam Arz 2.000.000.000,0.

Şu anki NeonNeko piyasa değeri $ 52,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEKO arzı 2,00B olup, toplam arzı 2000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,99K.