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Nest Basis Vault Fiyatı (NBASIS)

Listelenmedi

Nest Basis Vault (NBASIS) Canlı Fiyat Grafiği

$1,015
$1,015$1,015
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nest Basis Vault (NBASIS) Fiyatı

Nest Basis Vault (NBASIS), şu anda 1,015 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 23,24M USD piyasa değerine sahiptir. NBASIS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nest Basis Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Nest Basis Vault 24 saatlik fiyat değişimi
22,89M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nest Basis Vault (NBASIS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nest Basis Vault / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Nest Basis Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0093516010.
Son 60 gün içerisinde, Nest Basis Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0136458630.
Son 90 gün içerisinde, Nest Basis Vault / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ +0,0093516010+%0,92
60 Gün$ +0,0136458630+%1,34
90 Gün$ 0--

Nest Basis Vault (NBASIS) Fiyat Analizi

En güncel Nest Basis Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,015
$ 1,015$ 1,015

$ 1,015
$ 1,015$ 1,015

$ 1,015
$ 1,015$ 1,015

%0,00

%0,00

+%0,74

Nest Basis Vault (NBASIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 23,24M
$ 23,24M$ 23,24M

--
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22,89M
22,89M 22,89M

Nest Basis Vault (NBASIS) Nedir?

Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBASIS is a delta-neutral capital preservation strategy composed of basis trading by Superstate and Midas.

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Nest Basis Vault (NBASIS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nest Basis Vault (NBASIS) Token Ekonomisi

Nest Basis Vault (NBASIS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NBASIS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NBASIS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NBASIS / VND
26.709,725
1 NBASIS / AUD
A$1,5631
1 NBASIS / GBP
0,76125
1 NBASIS / EUR
0,8729
1 NBASIS / USD
$1,015
1 NBASIS / MYR
RM4,29345
1 NBASIS / TRY
41,28005
1 NBASIS / JPY
¥149,205
1 NBASIS / ARS
ARS$1.384,71375
1 NBASIS / RUB
80,9361
1 NBASIS / INR
88,9546
1 NBASIS / IDR
Rp16.639,3416
1 NBASIS / KRW
1.403,8668
1 NBASIS / PHP
58,21025
1 NBASIS / EGP
￡E.49,1666
1 NBASIS / BRL
R$5,6231
1 NBASIS / CAD
C$1,39055
1 NBASIS / BDT
123,6067
1 NBASIS / NGN
1.547,25585
1 NBASIS / UAH
42,3458
1 NBASIS / VES
Bs124,845
1 NBASIS / CLP
$982,52
1 NBASIS / PKR
Rs287,6916
1 NBASIS / KZT
548,04925
1 NBASIS / THB
฿32,91645
1 NBASIS / TWD
NT$30,2876
1 NBASIS / AED
د.إ3,72505
1 NBASIS / CHF
Fr0,812
1 NBASIS / HKD
HK$7,9576
1 NBASIS / MAD
.د.م9,1959
1 NBASIS / MXN
$19,1226
1 NBASIS / PLN
3,74535
1 NBASIS / RON
лв4,4457
1 NBASIS / SEK
kr9,8049
1 NBASIS / BGN
лв1,71535
1 NBASIS / HUF
Ft349,39345
1 NBASIS / CZK
21,5586
1 NBASIS / KWD
د.ك0,309575
1 NBASIS / ILS
3,451