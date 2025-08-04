neuron ICP Fiyatı (NICP)
neuron ICP (NICP), şu anda 5,43 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 971,51K USD piyasa değerine sahiptir. NICP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, neuron ICP / USD fiyat değişimi, $ +0,11823.
Son 30 gün içerisinde, neuron ICP / USD fiyat değişimi, $ +0,4559066010.
Son 60 gün içerisinde, neuron ICP / USD fiyat değişimi, $ +0,2185021140.
Son 90 gün içerisinde, neuron ICP / USD fiyat değişimi, $ +0,7434027743349.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,11823
|+%2,22
|30 Gün
|$ +0,4559066010
|+%8,40
|60 Gün
|$ +0,2185021140
|+%4,02
|90 Gün
|$ +0,7434027743349
|+%15,86
En güncel neuron ICP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,43
+%2,22
-%9,91
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
nICP is a decentralised liquid staking derivative on the Internet computer protocol. It allows people to earn yield on their ICP while being fully liquid. The protocol is controlled and managed by the WaterNeuron DAO through staked WTN tokens, and thus fully decentralised. All the components of the protocol are fully on-chain. All the code is open source. It is the first fully decentralised LST on ICP.
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|1 NICP / VND
₫142.890,45
|1 NICP / AUD
A$8,3622
|1 NICP / GBP
￡4,0725
|1 NICP / EUR
€4,6698
|1 NICP / USD
$5,43
|1 NICP / MYR
RM22,9689
|1 NICP / TRY
₺220,8381
|1 NICP / JPY
¥798,21
|1 NICP / ARS
ARS$7.357,7043
|1 NICP / RUB
₽433,9656
|1 NICP / INR
₹477,7314
|1 NICP / IDR
Rp89.016,3792
|1 NICP / KRW
₩7.520,7672
|1 NICP / PHP
₱311,3562
|1 NICP / EGP
￡E.263,0835
|1 NICP / BRL
R$29,865
|1 NICP / CAD
C$7,4391
|1 NICP / BDT
৳661,2654
|1 NICP / NGN
₦8.277,4377
|1 NICP / UAH
₴226,5396
|1 NICP / VES
Bs678,75
|1 NICP / CLP
$5.250,81
|1 NICP / PKR
Rs1.538,2104
|1 NICP / KZT
₸2.931,9285
|1 NICP / THB
฿175,8234
|1 NICP / TWD
NT$162,1941
|1 NICP / AED
د.إ19,9281
|1 NICP / CHF
Fr4,344
|1 NICP / HKD
HK$42,5712
|1 NICP / MAD
.د.م49,1958
|1 NICP / MXN
$102,3012
|1 NICP / PLN
zł20,0367
|1 NICP / RON
лв23,7834
|1 NICP / SEK
kr52,5081
|1 NICP / BGN
лв9,1767
|1 NICP / HUF
Ft1.873,6758
|1 NICP / CZK
Kč115,4418
|1 NICP / KWD
د.ك1,65615
|1 NICP / ILS
₪18,5163