Bugünkü NeuroStack (VISION) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut VISION / USD dönüşüm oranı VISION başına $ 0 şeklindedir.

NeuroStack, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.321,87 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B VISION şeklindedir. Son 24 saat içinde VISION, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00118229 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VISION, son bir saatte -- ve son 7 günde +%4,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Piyasa Değeri $ 14,32K$ 14,32K $ 14,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,32K$ 14,32K $ 14,32K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki NeuroStack piyasa değeri $ 14,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VISION arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,32K.