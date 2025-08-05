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New Truth Terminal Fiyatı (LORIA)

Listelenmedi

New Truth Terminal (LORIA) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü New Truth Terminal (LORIA) Fiyatı

New Truth Terminal (LORIA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 44,60K USD piyasa değerine sahiptir. LORIA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

New Truth Terminal Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,42
New Truth Terminal 24 saatlik fiyat değişimi
997,87M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında New Truth Terminal (LORIA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, New Truth Terminal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, New Truth Terminal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, New Truth Terminal / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, New Truth Terminal / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,42
30 Gün$ 0-%2,80
60 Gün$ 0+%154,54
90 Gün$ 0--

New Truth Terminal (LORIA) Fiyat Analizi

En güncel New Truth Terminal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%0,55

+%1,42

-%10,12

New Truth Terminal (LORIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 44,60K
$ 44,60K$ 44,60K

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997,87M
997,87M 997,87M

New Truth Terminal (LORIA) Nedir?

$Loria is a framework for weaving rich tapestries of human-AI interaction. $Loria will be Powering infinite backroom 2.0, upcoming forum and current iteration of Truth Terminal + integrating with SAN and FI. It is being built by @AndyAyrey, @ooliverse_ and @thegoodtimeline devs. This token isn't officially associated with project Loria, instead it is community owned token which shows appreciation for Loria. It is memecoin.

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New Truth Terminal (LORIA) Kaynağı

Resmi Websitesi

New Truth Terminal (LORIA) Token Ekonomisi

New Truth Terminal (LORIA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LORIA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LORIA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LORIA / VND
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1 LORIA / AUD
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1 LORIA / GBP
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1 LORIA / EUR
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1 LORIA / VES
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1 LORIA / PKR
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฿--
1 LORIA / TWD
NT$--
1 LORIA / AED
د.إ--
1 LORIA / CHF
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1 LORIA / HKD
HK$--
1 LORIA / MAD
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1 LORIA / MXN
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1 LORIA / PLN
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1 LORIA / RON
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1 LORIA / HUF
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1 LORIA / CZK
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1 LORIA / KWD
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1 LORIA / ILS
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