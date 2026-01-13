Bugünkü NFT Worlds Fiyatı

Bugünkü NFT Worlds (WRLD) fiyatı $ 0,00026883 olup, son 24 saatte % 0,06 değişim gösterdi. Mevcut WRLD / USD dönüşüm oranı WRLD başına $ 0,00026883 şeklindedir.

NFT Worlds, şu anda piyasa değeri açısından $ 147.568 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 548,93M WRLD şeklindedir. Son 24 saat içinde WRLD, $ 0,00026758 (en düşük) ile $ 0,00027057 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,623493 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00023884 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WRLD, son bir saatte -- ve son 7 günde +%12,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NFT Worlds (WRLD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 147,57K$ 147,57K $ 147,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,34M$ 1,34M $ 1,34M Dolaşım Arzı 548,93M 548,93M 548,93M Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

