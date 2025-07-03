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Ninjas in Pyjamas Fiyatı (DOJO)

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,895116
$0,895116$0,895116
+%7,201D
USD

Bugünkü Ninjas in Pyjamas (DOJO) Fiyatı

Ninjas in Pyjamas (DOJO), şu anda 0,895117 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 120,84K USD piyasa değerine sahiptir. DOJO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ninjas in Pyjamas Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%7,21
Ninjas in Pyjamas 24 saatlik fiyat değişimi
135,00K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ninjas in Pyjamas (DOJO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ninjas in Pyjamas / USD fiyat değişimi, $ +0,060218.
Son 30 gün içerisinde, Ninjas in Pyjamas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ninjas in Pyjamas / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ninjas in Pyjamas / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,060218+%7,21
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Fiyat Analizi

En güncel Ninjas in Pyjamas fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,834899
$ 0,834899$ 0,834899

$ 0,90045
$ 0,90045$ 0,90045

$ 0,90045
$ 0,90045$ 0,90045

-%0,13

+%7,21

--

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 120,84K
$ 120,84K$ 120,84K

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135,00K
135,00K 135,00K

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Nedir?

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

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Ninjas in Pyjamas (DOJO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Token Ekonomisi

Ninjas in Pyjamas (DOJO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DOJO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DOJO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DOJO / VND
23.555,003855
1 DOJO / AUD
A$1,36057784
1 DOJO / GBP
0,65343541
1 DOJO / EUR
0,75189828
1 DOJO / USD
$0,895117
1 DOJO / MYR
RM3,77739374
1 DOJO / TRY
35,69726596
1 DOJO / JPY
¥128,001731
1 DOJO / RUB
70,50836609
1 DOJO / INR
76,3534801
1 DOJO / IDR
Rp14.437,36894651
1 DOJO / KRW
1.217,84248318
1 DOJO / PHP
50,38613593
1 DOJO / EGP
￡E.44,16507278
1 DOJO / BRL
R$4,85153414
1 DOJO / CAD
C$1,20840795
1 DOJO / BDT
109,16846932
1 DOJO / NGN
1.368,67864885
1 DOJO / UAH
37,27267188
1 DOJO / VES
Bs96,672636
1 DOJO / PKR
Rs254,65183533
1 DOJO / KZT
464,27033439
1 DOJO / THB
฿28,98388846
1 DOJO / TWD
NT$25,85993013
1 DOJO / AED
د.إ3,28507939
1 DOJO / CHF
Fr0,70714243
1 DOJO / HKD
HK$7,01771728
1 DOJO / MAD
.د.م8,02024832
1 DOJO / MXN
$16,78344375
1 DOJO / PLN
3,2224212