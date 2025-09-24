Niuma (NIUMA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00020651 $ 0,00020651 $ 0,00020651 24 sa Düşük $ 0,00033626 $ 0,00033626 $ 0,00033626 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00020651$ 0,00020651 $ 0,00020651 24 sa Yüksek $ 0,00033626$ 0,00033626 $ 0,00033626 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00033626$ 0,00033626 $ 0,00033626 En Düşük Fiyat $ 0,00020651$ 0,00020651 $ 0,00020651 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%5,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%15,18 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Niuma (NIUMA) canlı fiyatı $0,00024795. NIUMA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00020651 ve en yüksek $ 0,00033626 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NIUMA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00033626, en düşük fiyatı ise $ 0,00020651 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NIUMA son bir saatte -%5,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,18 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Niuma (NIUMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 241,79K$ 241,79K $ 241,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 241,79K$ 241,79K $ 241,79K Dolaşım Arzı 975,27M 975,27M 975,27M Toplam Arz 975.267.629,3177322 975.267.629,3177322 975.267.629,3177322

Şu anki Niuma piyasa değeri $ 241,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NIUMA arzı 975,27M olup, toplam arzı 975267629.3177322. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 241,79K.