Nockchain (NOCK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01909228 $ 0,01909228 $ 0,01909228 24 sa Düşük $ 0,0284958 $ 0,0284958 $ 0,0284958 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01909228$ 0,01909228 $ 0,01909228 24 sa Yüksek $ 0,0284958$ 0,0284958 $ 0,0284958 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0284958$ 0,0284958 $ 0,0284958 En Düşük Fiyat $ 0,01699251$ 0,01699251 $ 0,01699251 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%40,42 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Nockchain (NOCK) canlı fiyatı $0,02849468. NOCK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01909228 ve en yüksek $ 0,0284958 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOCK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0284958, en düşük fiyatı ise $ 0,01699251 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOCK son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%40,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nockchain (NOCK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 34,76M$ 34,76M $ 34,76M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 122,24M$ 122,24M $ 122,24M Dolaşım Arzı 1,22B 1,22B 1,22B Toplam Arz 4.290.000.000,0 4.290.000.000,0 4.290.000.000,0

Şu anki Nockchain piyasa değeri $ 34,76M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOCK arzı 1,22B olup, toplam arzı 4290000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 122,24M.