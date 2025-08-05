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nod cat Fiyatı (NOD)

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nod cat (NOD) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü nod cat (NOD) Fiyatı

nod cat (NOD), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,46K USD piyasa değerine sahiptir. NOD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

nod cat Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
nod cat 24 saatlik fiyat değişimi
998,46M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında nod cat (NOD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, nod cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, nod cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, nod cat / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, nod cat / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0-%5,79
60 Gün$ 0+%3,05
90 Gün$ 0--

nod cat (NOD) Fiyat Analizi

En güncel nod cat fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%16,13

nod cat (NOD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,46K
$ 6,46K$ 6,46K

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998,46M
998,46M 998,46M

nod cat (NOD) Nedir?

NOD CAT is a meme coin launched on the Solana blockchain, inspired by the popular nod cat meme. Initially developed by the creator of the JAM token, the project emphasizes community engagement and collaboration. After the original developer's departure, the community took the reins to build a friendly and inclusive environment aimed at uniting enthusiasts of the nod cat meme and fostering growth within the Solana ecosystem.

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nod cat (NOD) Kaynağı

Resmi Websitesi

nod cat (NOD) Token Ekonomisi

nod cat (NOD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NOD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NOD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NOD / VND
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1 NOD / AUD
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1 NOD / GBP
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1 NOD / CAD
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1 NOD / BDT
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1 NOD / NGN
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1 NOD / UAH
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1 NOD / VES
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1 NOD / CLP
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1 NOD / PKR
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1 NOD / KZT
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1 NOD / THB
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1 NOD / TWD
NT$--
1 NOD / AED
د.إ--
1 NOD / CHF
Fr--
1 NOD / HKD
HK$--
1 NOD / MAD
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1 NOD / MXN
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1 NOD / PLN
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1 NOD / RON
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1 NOD / SEK
kr--
1 NOD / BGN
лв--
1 NOD / HUF
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1 NOD / CZK
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1 NOD / KWD
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1 NOD / ILS
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