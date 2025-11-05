NodeStrategy (NODESTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00211055 24 sa Yüksek $ 0,00242719 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00429845 En Düşük Fiyat $ 0,00211055 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,83 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,04 Fiyat Değişimi (7 G) -%24,96

NodeStrategy (NODESTR) canlı fiyatı $0,00220768. NODESTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00211055 ve en yüksek $ 0,00242719 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NODESTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00429845, en düşük fiyatı ise $ 0,00211055 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NODESTR son bir saatte -%0,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,04 ve son 7 günde -%24,96 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NodeStrategy (NODESTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,16M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,21M Dolaşım Arzı 976,53M Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki NodeStrategy piyasa değeri $ 2,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NODESTR arzı 976,53M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,21M.