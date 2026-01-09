Bugünkü Nomu Fiyatı

Bugünkü Nomu (NOMU) fiyatı $ 0,00602296 olup, son 24 saatte % 0,71 değişim gösterdi. Mevcut NOMU / USD dönüşüm oranı NOMU başına $ 0,00602296 şeklindedir.

Nomu, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.791.748 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 630,00M NOMU şeklindedir. Son 24 saat içinde NOMU, $ 0,00588895 (en düşük) ile $ 0,00610573 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00881366 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00584988 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NOMU, son bir saatte +%0,46 ve son 7 günde -%10,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nomu (NOMU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,79M$ 3,79M $ 3,79M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,02M$ 6,02M $ 6,02M Dolaşım Arzı 630,00M 630,00M 630,00M Toplam Arz 999.999.533,722367 999.999.533,722367 999.999.533,722367

