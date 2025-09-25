Norm (NORM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 - $ 0
24 sa Düşük: $ 0
24 sa Yüksek: $ 0
Tüm Zamanların En Yükseği: $ 0
En Düşük Fiyat: $ 0
Fiyat Değişimi (1 Sa): +%10,05
Fiyat Değişimi (1 Gün): +%57,50
Fiyat Değişimi (7 G): --

Norm (NORM) canlı fiyatı --. NORM, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NORM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NORM son bir saatte +%10,05 değişim gösterdi, 24 saatte +%57,50 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Norm (NORM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri: $ 38,32K
Hacim (24 Sa): --
Tamamen Seyreltilmiş Değer: $ 38,32K
Dolaşım Arzı: 10,00B
Toplam Arz: 10.000.000.000,0

Şu anki Norm piyasa değeri $ 38,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NORM arzı 10,00B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,32K.