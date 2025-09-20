NOTAI (NOTAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000068 $ 0,0000068 $ 0,0000068 24 sa Düşük $ 0,00000811 $ 0,00000811 $ 0,00000811 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000068$ 0,0000068 $ 0,0000068 24 sa Yüksek $ 0,00000811$ 0,00000811 $ 0,00000811 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00035467$ 0,00035467 $ 0,00035467 En Düşük Fiyat $ 0,00000635$ 0,00000635 $ 0,00000635 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%9,93 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%18,20

NOTAI (NOTAI) canlı fiyatı $0,00000763. NOTAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000068 ve en yüksek $ 0,00000811 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NOTAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00035467, en düşük fiyatı ise $ 0,00000635 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NOTAI son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,93 ve son 7 günde -%18,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

NOTAI (NOTAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 725,54K$ 725,54K $ 725,54K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 763,73K$ 763,73K $ 763,73K Dolaşım Arzı 95,00B 95,00B 95,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki NOTAI piyasa değeri $ 725,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NOTAI arzı 95,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 763,73K.