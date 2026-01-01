Bugünkü Novo Nordisk xStock Fiyatı

Bugünkü Novo Nordisk xStock (NVOX) fiyatı $ 59,41 olup, son 24 saatte % 3,39 değişim gösterdi. Mevcut NVOX / USD dönüşüm oranı NVOX başına $ 59,41 şeklindedir.

Novo Nordisk xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 851.730 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 14,34K NVOX şeklindedir. Son 24 saat içinde NVOX, $ 57,46 (en düşük) ile $ 60,37 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 60,37 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 42,02 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NVOX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%8,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Novo Nordisk xStock (NVOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 851,73K$ 851,73K $ 851,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,31M$ 37,31M $ 37,31M Dolaşım Arzı 14,34K 14,34K 14,34K Toplam Arz 628.017,2480476686 628.017,2480476686 628.017,2480476686

Şu anki Novo Nordisk xStock piyasa değeri $ 851,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NVOX arzı 14,34K olup, toplam arzı 628017.2480476686. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,31M.