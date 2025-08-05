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Nsure Network Fiyatı (NSURE)

Listelenmedi

Nsure Network (NSURE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00179012
$0,00179012$0,00179012
+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Nsure Network (NSURE) Fiyatı

Nsure Network (NSURE), şu anda 0,00178013 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 42,48K USD piyasa değerine sahiptir. NSURE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Nsure Network Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,02
Nsure Network 24 saatlik fiyat değişimi
23,73M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Nsure Network (NSURE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Nsure Network / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nsure Network / USD fiyat değişimi, $ +0,0008601458.
Son 60 gün içerisinde, Nsure Network / USD fiyat değişimi, $ -0,0009685495.
Son 90 gün içerisinde, Nsure Network / USD fiyat değişimi, $ +0,000605428884265693.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,02
30 Gün$ +0,0008601458+%48,32
60 Gün$ -0,0009685495-%54,40
90 Gün$ +0,000605428884265693+%51,54

Nsure Network (NSURE) Fiyat Analizi

En güncel Nsure Network fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00177968
$ 0,00177968$ 0,00177968

$ 0,00179014
$ 0,00179014$ 0,00179014

$ 3,42
$ 3,42$ 3,42

-%0,55

+%0,02

-%1,09

Nsure Network (NSURE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 42,48K
$ 42,48K$ 42,48K

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23,73M
23,73M 23,73M

Nsure Network (NSURE) Nedir?

NSURE is the governance token for the Nsure Network. Nsure Network is a decentralised insurance project that borrows the idea of Lloyd’s of London, a market place to trade insurance risks, where premiums are determined by a Dynamic Pricing Model. In this model, capital supply and demand from the entire platform determines the price jointly, similar to the pricing mechanism in the free market, by having Nsure tokens backing the policies bought. The price is self-adjustable to the movement of supply and demand, subject to the model moderately stabilizing the price change.

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Nsure Network (NSURE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nsure Network (NSURE) Token Ekonomisi

Nsure Network (NSURE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NSURE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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NSURE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 NSURE / VND
46,84412095
1 NSURE / AUD
A$0,0027414002
1 NSURE / GBP
0,0013350975
1 NSURE / EUR
0,0015309118
1 NSURE / USD
$0,00178013
1 NSURE / MYR
RM0,0075299499
1 NSURE / TRY
0,0723622845
1 NSURE / JPY
¥0,25989898
1 NSURE / ARS
ARS$2,4153693905
1 NSURE / RUB
0,1420899766
1 NSURE / INR
0,1564200231
1 NSURE / IDR
Rp29,1824543472
1 NSURE / KRW
2,4655512552
1 NSURE / PHP
0,1020904555
1 NSURE / EGP
￡E.0,0862472985
1 NSURE / BRL
R$0,0098085163
1 NSURE / CAD
C$0,0024387781
1 NSURE / BDT
0,2167842314
1 NSURE / NGN
2,7136123707
1 NSURE / UAH
0,0742670236
1 NSURE / VES
Bs0,22429638
1 NSURE / CLP
$1,71960558
1 NSURE / PKR
Rs0,5032783536
1 NSURE / KZT
0,9611811935
1 NSURE / THB
฿0,0576228081
1 NSURE / TWD
NT$0,0531902844
1 NSURE / AED
د.إ0,0065330771
1 NSURE / CHF
Fr0,001424104
1 NSURE / HKD
HK$0,0139740205
1 NSURE / MAD
.د.م0,0161457791
1 NSURE / MXN
$0,0336622583
1 NSURE / PLN
0,0065686797
1 NSURE / RON
лв0,0077969694
1 NSURE / SEK
kr0,0171960558
1 NSURE / BGN
лв0,0030084197
1 NSURE / HUF
Ft0,6138244266
1 NSURE / CZK
0,0377921599
1 NSURE / KWD
د.ك0,00054293965
1 NSURE / ILS
0,0060702433