Nuff Respect (NUFR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0001088 $ 0,0001088 $ 0,0001088 24 sa Düşük $ 0,00011525 $ 0,00011525 $ 0,00011525 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0001088$ 0,0001088 $ 0,0001088 24 sa Yüksek $ 0,00011525$ 0,00011525 $ 0,00011525 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00011525$ 0,00011525 $ 0,00011525 En Düşük Fiyat $ 0,0001088$ 0,0001088 $ 0,0001088 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,22 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Nuff Respect (NUFR) canlı fiyatı $0,00011047. NUFR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0001088 ve en yüksek $ 0,00011525 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUFR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00011525, en düşük fiyatı ise $ 0,0001088 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NUFR son bir saatte +%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,22 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nuff Respect (NUFR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 88,79K$ 88,79K $ 88,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 110,99K$ 110,99K $ 110,99K Dolaşım Arzı 799,97M 799,97M 799,97M Toplam Arz 999.967.261,5688174 999.967.261,5688174 999.967.261,5688174

Şu anki Nuff Respect piyasa değeri $ 88,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUFR arzı 799,97M olup, toplam arzı 999967261.5688174. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 110,99K.