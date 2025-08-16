NUFR Hakkında Daha Fazla Bilgi

NUFR Fiyat Bilgileri

NUFR Resmi Websitesi

NUFR Token Ekonomisi

NUFR Fiyat Tahmini

Nuff Respect Logosu

Nuff Respect Fiyatı (NUFR)

Listelenmedi

1 NUFR / USD Canlı Fiyatı:

-%1,101D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Nuff Respect (NUFR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:59:32 (UTC+8)

Nuff Respect (NUFR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,02

-%1,22

--

--

Nuff Respect (NUFR) canlı fiyatı $0,00011047. NUFR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0001088 ve en yüksek $ 0,00011525 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUFR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00011525, en düşük fiyatı ise $ 0,0001088 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, NUFR son bir saatte +%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,22 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Nuff Respect (NUFR) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Nuff Respect piyasa değeri $ 88,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUFR arzı 799,97M olup, toplam arzı 999967261.5688174. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 110,99K.

Nuff Respect (NUFR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Nuff Respect / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nuff Respect / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nuff Respect / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nuff Respect / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,22
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Nuff Respect (NUFR) Nedir?

Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes. Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic. Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Nuff Respect (NUFR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Nuff Respect Fiyat Tahmini (USD)

Nuff Respect (NUFR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Nuff Respect (NUFR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Nuff Respect için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Nuff Respect fiyat tahminini hemen kontrol edin!

NUFR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Nuff Respect (NUFR) Token Ekonomisi

Nuff Respect (NUFR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NUFR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Nuff Respect (NUFR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Nuff Respect (NUFR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı NUFR fiyatı, 0,00011047 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
NUFR / USD güncel fiyatı nedir?
NUFR / USD güncel fiyatı $ 0,00011047. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Nuff Respect varlığının piyasa değeri nedir?
NUFR piyasa değeri $ 88,79K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki NUFR arzı nedir?
Dolaşımdaki NUFR arzı, 799,97M USD.
NUFR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
NUFR, ATH fiyatı olan 0,00011525 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük NUFR fiyatı (ATL) nedir?
NUFR, ATL fiyatı olan 0,0001088 USD değerine düştü.
NUFR işlem hacmi nedir?
NUFR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
NUFR bu yıl daha da yükselir mi?
NUFR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için NUFR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:59:32 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.