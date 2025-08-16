Nuff Respect Fiyatı (NUFR)
Nuff Respect (NUFR) canlı fiyatı $0,00011047. NUFR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0001088 ve en yüksek $ 0,00011525 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. NUFR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00011525, en düşük fiyatı ise $ 0,0001088 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, NUFR son bir saatte +%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,22 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Nuff Respect piyasa değeri $ 88,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NUFR arzı 799,97M olup, toplam arzı 999967261.5688174. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 110,99K.
Gün içerisinde, Nuff Respect / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Nuff Respect / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Nuff Respect / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Nuff Respect / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,22
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Nuff Respect is a cool and friendly digital currency built on Solana. A meme with a difference that will be used for many purposes. Nuff Respect is Jamaican slang used when reflecting a positive commendation for a person, action or item worthy of a supreme accolade. A fist pump is often used and became very popular in the pandemic. Nuff Respect was created to show respect to the world of crypto.
