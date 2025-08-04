NullTrace (NULL) Nedir?

NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

NullTrace (NULL) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

NullTrace (NULL) Token Ekonomisi

NullTrace (NULL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NULL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!