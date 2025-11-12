Bugünkü NULS Fiyatı

Bugünkü NULS (NULS) fiyatı $ 0,00384585 olup, son 24 saatte % 0,54 değişim gösterdi. Mevcut NULS / USD dönüşüm oranı NULS başına $ 0,00384585 şeklindedir.

NULS, şu anda piyasa değeri açısından $ 439.352 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 114,24M NULS şeklindedir. Son 24 saat içinde NULS, $ 0,00372814 (en düşük) ile $ 0,0038685 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 8,53 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00328188 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NULS, son bir saatte +%0,78 ve son 7 günde +%3,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

NULS (NULS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 439,35K$ 439,35K $ 439,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 513,20K$ 513,20K $ 513,20K Dolaşım Arzı 114,24M 114,24M 114,24M Toplam Arz 133.444.356,9691065 133.444.356,9691065 133.444.356,9691065

Şu anki NULS piyasa değeri $ 439,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NULS arzı 114,24M olup, toplam arzı 133444356.9691065. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 513,20K.