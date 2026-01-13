Bugünkü Numogram Fiyatı

Bugünkü Numogram (GNON) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,97 değişim gösterdi. Mevcut GNON / USD dönüşüm oranı GNON başına $ 0 şeklindedir.

Numogram, şu anda piyasa değeri açısından $ 185.032 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B GNON şeklindedir. Son 24 saat içinde GNON, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,18181 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GNON, son bir saatte -%1,06 ve son 7 günde -%9,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Numogram (GNON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 185,03K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 185,03K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

