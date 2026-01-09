Bugünkü Nura Labs Fiyatı

Bugünkü Nura Labs (NURA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,08 değişim gösterdi. Mevcut NURA / USD dönüşüm oranı NURA başına $ 0 şeklindedir.

Nura Labs, şu anda piyasa değeri açısından $ 231.190 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,91B NURA şeklindedir. Son 24 saat içinde NURA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00227799 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NURA, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde +%3,82 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nura Labs (NURA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 231,19K$ 231,19K $ 231,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 259,56K$ 259,56K $ 259,56K Dolaşım Arzı 8,91B 8,91B 8,91B Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Nura Labs piyasa değeri $ 231,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NURA arzı 8,91B olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 259,56K.