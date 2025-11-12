Bugünkü Nyx Eternal Fiyatı

Bugünkü Nyx Eternal (NYX) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 10,35 değişim gösterdi. Mevcut NYX / USD dönüşüm oranı NYX başına -- şeklindedir.

Nyx Eternal, şu anda piyasa değeri açısından $ 47.170 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 978,97M NYX şeklindedir. Son 24 saat içinde NYX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01124481 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NYX, son bir saatte +%0,03 ve son 7 günde -%25,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Nyx Eternal (NYX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,17K$ 47,17K $ 47,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 47,17K$ 47,17K $ 47,17K Dolaşım Arzı 978,97M 978,97M 978,97M Toplam Arz 978.967.409,964537 978.967.409,964537 978.967.409,964537

