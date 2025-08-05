O3 Swap Fiyatı (O3)
O3 Swap (O3), şu anda 0,00155218 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 55,45K USD piyasa değerine sahiptir. O3 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, O3 Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, O3 Swap / USD fiyat değişimi, $ +0,0004179241.
Son 60 gün içerisinde, O3 Swap / USD fiyat değişimi, $ -0,0003459964.
Son 90 gün içerisinde, O3 Swap / USD fiyat değişimi, $ -0,000108355059729212.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%1,89
|30 Gün
|$ +0,0004179241
|+%26,92
|60 Gün
|$ -0,0003459964
|-%22,29
|90 Gün
|$ -0,000108355059729212
|-%6,52
En güncel O3 Swap fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,09
-%1,89
+%1,30
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price.
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|1 O3 / VND
₫40,8456167
|1 O3 / AUD
A$0,0023903572
|1 O3 / GBP
￡0,001164135
|1 O3 / EUR
€0,0013348748
|1 O3 / USD
$0,00155218
|1 O3 / MYR
RM0,0065657214
|1 O3 / TRY
₺0,063096117
|1 O3 / JPY
¥0,22661828
|1 O3 / ARS
ARS$2,106075433
|1 O3 / RUB
₽0,1238950076
|1 O3 / INR
₹0,1363900566
|1 O3 / IDR
Rp25,4455696992
|1 O3 / KRW
₩2,1498313872
|1 O3 / PHP
₱0,089017523
|1 O3 / EGP
￡E.0,075203121
|1 O3 / BRL
R$0,0085525118
|1 O3 / CAD
C$0,0021264866
|1 O3 / BDT
৳0,1890244804
|1 O3 / NGN
₦2,3661276702
|1 O3 / UAH
₴0,0647569496
|1 O3 / VES
Bs0,19557468
|1 O3 / CLP
$1,49940588
|1 O3 / PKR
Rs0,4388323296
|1 O3 / KZT
₸0,838099591
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฿0,0502440666
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NT$0,0463791384
|1 O3 / AED
د.إ0,0056965006
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HK$0,012184613
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zł0,0057275442
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лв0,0026231842
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|1 O3 / CZK
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