OAX (OAX) Nedir?

OAX is an ERC20 token developed to fuel an open-source decentralized exchange platform “openANX” which provides an aggregated order book to increase liquidity; holds collateral for asset gateways to reduce credit risk; and features an off-chain, predetermined dispute resolution system governed by the Decentralized Autonomous Organization(DAO) to maximize consumer protection.

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OAX (OAX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

OAX (OAX) Token Ekonomisi

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