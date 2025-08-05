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OccamFi Fiyatı (OCC)

Listelenmedi

OccamFi (OCC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00454447
$0,00454447$0,00454447
+%32,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü OccamFi (OCC) Fiyatı

OccamFi (OCC), şu anda 0,00454447 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 115,31K USD piyasa değerine sahiptir. OCC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

OccamFi Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%32,68
OccamFi 24 saatlik fiyat değişimi
25,37M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında OccamFi (OCC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, OccamFi / USD fiyat değişimi, $ +0,00111931.
Son 30 gün içerisinde, OccamFi / USD fiyat değişimi, $ +0,0145579297.
Son 60 gün içerisinde, OccamFi / USD fiyat değişimi, $ +0,0008738774.
Son 90 gün içerisinde, OccamFi / USD fiyat değişimi, $ -0,000226413683045642.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00111931+%32,68
30 Gün$ +0,0145579297+%320,34
60 Gün$ +0,0008738774+%19,23
90 Gün$ -0,000226413683045642-%4,74

OccamFi (OCC) Fiyat Analizi

En güncel OccamFi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00342516
$ 0,00342516$ 0,00342516

$ 0,00461818
$ 0,00461818$ 0,00461818

$ 17,55
$ 17,55$ 17,55

-%0,26

+%32,68

-%12,12

OccamFi (OCC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 115,31K
$ 115,31K$ 115,31K

--
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25,37M
25,37M 25,37M

OccamFi (OCC) Nedir?

The http://Occam.fi ecosystem is the first decentralised launchpad & #DeFi ecosystem designed for the Cardano ecosystem. Bringing the Razer's edge of DeFi to #Cardano!

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OccamFi (OCC) Kaynağı

Resmi Websitesi

OccamFi (OCC) Token Ekonomisi

OccamFi (OCC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. OCC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

OCC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 OCC / VND
119,58772805
1 OCC / AUD
A$0,0069984838
1 OCC / GBP
0,0034083525
1 OCC / EUR
0,0039082442
1 OCC / USD
$0,00454447
1 OCC / MYR
RM0,0192231081
1 OCC / TRY
0,1847327055
1 OCC / JPY
¥0,66349262
1 OCC / ARS
ARS$6,1661641195
1 OCC / RUB
0,3627395954
1 OCC / INR
0,3993225789
1 OCC / IDR
Rp74,4994962768
1 OCC / KRW
6,2942727288
1 OCC / PHP
0,2606253545
1 OCC / EGP
￡E.0,2201795715
1 OCC / BRL
R$0,0250400297
1 OCC / CAD
C$0,0062259239
1 OCC / BDT
0,5534255566
1 OCC / NGN
6,9275446233
1 OCC / UAH
0,1895952884
1 OCC / VES
Bs0,57260322
1 OCC / CLP
$4,38995802
1 OCC / PKR
Rs1,2848125584
1 OCC / KZT
2,4537865765
1 OCC / THB
฿0,1471044939
1 OCC / TWD
NT$0,1357887636
1 OCC / AED
د.إ0,0166782049
1 OCC / CHF
Fr0,003635576
1 OCC / HKD
HK$0,0356740895
1 OCC / MAD
.د.م0,0412183429
1 OCC / MXN
$0,0859359277
1 OCC / PLN
0,0167690943
1 OCC / RON
лв0,0199047786
1 OCC / SEK
kr0,0438995802
1 OCC / BGN
лв0,0076801543
1 OCC / HUF
Ft1,5670241454
1 OCC / CZK
0,0964790981
1 OCC / KWD
د.ك0,00138606335
1 OCC / ILS
0,0154966427