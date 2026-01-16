Bugünkü OIL Fiyatı

Bugünkü OIL (OIL) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 123,93 değişim gösterdi. Mevcut OIL / USD dönüşüm oranı OIL başına $ 0 şeklindedir.

OIL, şu anda piyasa değeri açısından $ 685.374 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 976,77M OIL şeklindedir. Son 24 saat içinde OIL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, OIL, son bir saatte +%48,29 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

OIL (OIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 685,37K$ 685,37K $ 685,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 685,37K$ 685,37K $ 685,37K Dolaşım Arzı 976,77M 976,77M 976,77M Toplam Arz 976.769.765,130982 976.769.765,130982 976.769.765,130982

