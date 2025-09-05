OKBOK (OKBOK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00006773 $ 0,00006773 $ 0,00006773 24 sa Düşük $ 0,00013667 $ 0,00013667 $ 0,00013667 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00006773$ 0,00006773 $ 0,00006773 24 sa Yüksek $ 0,00013667$ 0,00013667 $ 0,00013667 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,000335$ 0,000335 $ 0,000335 En Düşük Fiyat $ 0,00005181$ 0,00005181 $ 0,00005181 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%21,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%36,13 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

OKBOK (OKBOK) canlı fiyatı $0,00010253. OKBOK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006773 ve en yüksek $ 0,00013667 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OKBOK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000335, en düşük fiyatı ise $ 0,00005181 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OKBOK son bir saatte -%21,51 değişim gösterdi, 24 saatte +%36,13 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OKBOK (OKBOK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 102,53K$ 102,53K $ 102,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 102,53K$ 102,53K $ 102,53K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki OKBOK piyasa değeri $ 102,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OKBOK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 102,53K.