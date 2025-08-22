OKIE (OKIE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00180794 $ 0,00180794 $ 0,00180794 24 sa Düşük $ 0,00362919 $ 0,00362919 $ 0,00362919 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00180794$ 0,00180794 $ 0,00180794 24 sa Yüksek $ 0,00362919$ 0,00362919 $ 0,00362919 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00362919$ 0,00362919 $ 0,00362919 En Düşük Fiyat $ 0,00107129$ 0,00107129 $ 0,00107129 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%24,20 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,76 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

OKIE (OKIE) canlı fiyatı $0,00237798. OKIE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00180794 ve en yüksek $ 0,00362919 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OKIE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00362919, en düşük fiyatı ise $ 0,00107129 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OKIE son bir saatte -%24,20 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,76 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

OKIE (OKIE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,46M$ 2,46M $ 2,46M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki OKIE piyasa değeri $ 2,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OKIE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,46M.