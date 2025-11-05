Omni Exchange Token (OMNI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,132688 $ 0,132688 $ 0,132688 24 sa Düşük $ 0,164482 $ 0,164482 $ 0,164482 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,132688$ 0,132688 $ 0,132688 24 sa Yüksek $ 0,164482$ 0,164482 $ 0,164482 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,65$ 2,65 $ 2,65 En Düşük Fiyat $ 0,132688$ 0,132688 $ 0,132688 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,31 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%16,81 Fiyat Değişimi (7 G) -%42,73 Fiyat Değişimi (7 G) -%42,73

Omni Exchange Token (OMNI) canlı fiyatı $0,133105. OMNI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,132688 ve en yüksek $ 0,164482 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OMNI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,65, en düşük fiyatı ise $ 0,132688 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OMNI son bir saatte -%0,31 değişim gösterdi, 24 saatte -%16,81 ve son 7 günde -%42,73 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Omni Exchange Token (OMNI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 114,06K$ 114,06K $ 114,06K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 283,21K$ 283,21K $ 283,21K Dolaşım Arzı 856,06K 856,06K 856,06K Toplam Arz 2.125.632,155 2.125.632,155 2.125.632,155

Şu anki Omni Exchange Token piyasa değeri $ 114,06K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OMNI arzı 856,06K olup, toplam arzı 2125632.155. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 283,21K.